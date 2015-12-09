無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Kolier_SuperTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 730
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ Kolier_SuperTrendは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータKolier_SuperTrend.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ Kolier_SuperTrend_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13925
iBBFill_HTF
インディケータ iBBFillは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。KGHP_HTF
インディケータ KGHPは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
TEMA_CUSTOM
入力パラメータ設定によってさらなる可能性を持つ、テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)XDerivative_StDev
追加の平滑化がされたインディケータ Derivativeは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。