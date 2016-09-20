CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XDerivative_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
709
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xderivative.mq5 (7.09 KB) ansehen
xderivative_stdev.mq5 (13.61 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der gleitende Indikator Derivative mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators Derivative im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

  1. Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
  2. Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
  3. Stark — die großen farbigen Punkte.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XDerivative_StDev

in Abb.1. Der Indikator XDerivative_StDev

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13927

TEMA_CUSTOM TEMA_CUSTOM

Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) mit den erweiterten Möglichkeiten in Einstellungen der Eingabeparameter.

Kolier_SuperTrend_HTF Kolier_SuperTrend_HTF

Der Indikator Kolier_SuperTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_KPrmSt Exp_KPrmSt

Der Experte Exp_KPrmSt handelt im Markt, wenn die Signal-Linie mit der Oszillator-Linie des Indikators KPrmSt eine Kreuzung machen.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

Der Indikator KPrmSt mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.