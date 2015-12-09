コードベースセクション
Bulls and Bears - MetaTrader 5のためのスクリプト

Viktor Mossekhin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1049
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
スクリプトは、ローソク足のブル（買い気）とベア（売り気）の数を表示します。この時、スプレッドの額よりも小さい実体のローソク足は入りません。

Bulls and Bears

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13920

