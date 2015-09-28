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Derivative_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Derivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора derivative.mq5.
Рис.1. Индикатор Derivative_HTF
Karacatica_HTF_Signal
Индикатор Karacatica_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Karacatica.Derivative
Индикатор выполняет вычисление производной цены.
Exp_derivative
Эксперт Exp_derivative построен на основе пробоя нулевой линии индикатором Derivative.Bulls and Bears
Скрипт показывает количество бычьих и медвежьих свечей.