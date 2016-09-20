CodeBaseKategorien
Indikatoren

Derivative_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
927
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator Derivative mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator derivative.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Derivative_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13915

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

Der Indikator Karacatica_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Karacatica.

Derivative Derivative

Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.

Exp_derivative Exp_derivative

Der Experte Exp_derivative wurde aufgrund des Durchbruchs der nullwertigen Linie des Idikators Derivative gebaut.

Bulls and Bears Bulls and Bears

Der Skript zeigt die Anzahl der bärischeb oder bullischen Kerzen.