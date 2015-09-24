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KalmanFilter_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KalmanFilter.mq5.
Рис.1. Индикатор KalmanFilter_HTF
Индикатор MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJJRSX с десяти различных таймфреймов.MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.
Эксперт Exp_KalmanFilter построен на основе изменения цвета индикатора KalmanFilter.Number of objects in the specified chart
Пример подсчета количества объектов в окне графика.