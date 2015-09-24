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Индикаторы

KalmanFilter_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1706
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KalmanFilter.mq5.

Рис.1. Индикатор KalmanFilter_HTF

Рис.1. Индикатор KalmanFilter_HTF

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJJRSX с десяти различных таймфреймов.

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

Эксперт Exp_KalmanFilter построен на основе изменения цвета индикатора KalmanFilter.

Number of objects in the specified chart Number of objects in the specified chart

Пример подсчета количества объектов в окне графика.