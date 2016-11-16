コードベースセクション
iVAR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むiVAR指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はiVAR.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　iVAR_HTF指標

図1　iVAR_HTF指標

Instantaneous_TrendFilterSign Instantaneous_TrendFilterSign

移動平均に基づいたトレンドフィルターアルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。

Exp_Instantaneous_TrendFilter Exp_Instantaneous_TrendFilter

Exp_Instantaneous_TrendFilterエキスパートアドバイザーは Instantaneous_TrendFilter指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorJ2JMA指標

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorJ2JMA指標です。