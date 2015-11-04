指标 ColorJ2JMA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 ColorJ2JMA 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们得到 3 级趋势强度指示。

弱 — 无点; 中 — 小彩点; 强 — 大彩点。

指标 ColorJ2JMAStDev 使用的 CJJMA 类来自 SmoothAlgorithms.mqh 库 (将之拷贝至 <终端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1. ColorJ2JMAStDev 指标