代码库部分
ColorJ2JMAStDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1289
(20)
colorj2jmastdev.mq5 (14.86 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
指标 ColorJ2JMA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 ColorJ2JMA 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1=1.5;  // 平方律滤波系数 1
input double dK2=2.5;  // 平方律滤波系数 2

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们得到 3 级趋势强度指示。

  1. 弱 — 无点;
  2. 中 — 小彩点;
  3. 强 — 大彩点。

指标 ColorJ2JMAStDev 使用的 CJJMA 类来自 SmoothAlgorithms.mqh 库 (将之拷贝至 <终端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. ColorJ2JMAStDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13830

