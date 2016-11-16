入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ind_aMU指標

毎日の極限ゾーンの指標。柔軟なパラメータ設定が可能です。

Exp_Instantaneous_TrendFilterエキスパートアドバイザーは Instantaneous_TrendFilter指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。

移動平均に基づいたトレンドフィルターアルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。