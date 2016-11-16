コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_iAnchMom - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
625
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ianchmom.mq5 (6.57 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_ianchmom.mq5 (6.4 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_iAnchMomエキスパートアドバイザーはiAnchMomヒストグラム方向の逆転に基づいています。シグナルは指標の方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされた iAnchMom.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

図1　チャート上の約定の例

H8での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13787

iAnchMom_HTF iAnchMom_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むiAnchMom指標

Exp_i_Trend Exp_i_Trend

Exp_i_Trendエキスパートアドバイザーはi_Trendオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_Ichimoku_Osc Exp_Ichimoku_Osc

Exp_Ichimoku_OscエキスパートアドバイザーはIchimoku_Osc シグナルラインの逆転に基づいています。

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むHullTrendOSMA指標