ウェッジパターン - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、ATR 3 LWMAを使って、ウェッジパターンを表示します。
インディケータの表示:
- 青い線 — ウェッジパターン
- 黄色い線 — トレンドライン
- 灰色の線 — トレンドラインからの標準偏差
図1. EURUSD 5 min
図2. EURUSD 1 hour
図4. EURUSD 1 day
設定:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13781
