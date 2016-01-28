コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ウェッジパターン - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、ATR 3 LWMAを使って、ウェッジパターンを表示します。

インディケータの表示:

  • 青い線 — ウェッジパターン
  • 黄色い線 — トレンドライン
  • 灰色の線 — トレンドラインからの標準偏差

5分足チャート上にウェッジパターン

図1. EURUSD 5 min


1時間足チャート上にウェッジパターン

図2. EURUSD 1 hour


日足チャート上にウェッジパターン

図4. EURUSD 1 day

設定:

インディケータの設定

