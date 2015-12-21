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Паттерн Клин - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает паттерн Клин (с использованием ATR 3 LWMA).
Отображение:
- Линии цвета морской волны — линии Клина;
- Желтая линия - линия тренда;
- Серая пунктирная линия - стандартное отклонение линии тренда.
Рис.1. EURUSD 5 min
Рис.2. EURUSD 1 hour
Рис.4. EURUSD 1 day
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13781
Изменение таймфрейма и параметров зума на графике
Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.ATR Values
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.
Money Manager Graphic Tool
Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).Закрытие всех ордеров по текущему символу
Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.