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Индикаторы

Паттерн Клин - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
10138
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает паттерн Клин (с использованием ATR 3 LWMA).

Отображение:

  • Линии цвета морской волны — линии Клина;
  • Желтая линия - линия тренда;
  • Серая пунктирная линия - стандартное отклонение линии тренда.

Клин на M5

Рис.1. EURUSD 5 min


Клин на H1

Рис.2. EURUSD 1 hour


Клин на D1

Рис.4. EURUSD 1 day

Настройки:

Настройки Клина

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13781

Изменение таймфрейма и параметров зума на графике Изменение таймфрейма и параметров зума на графике

Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.

ATR Values ATR Values

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

Закрытие всех ордеров по текущему символу Закрытие всех ордеров по текущему символу

Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.