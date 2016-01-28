無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
指定されている通貨ペアの注文を一括決済するEA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1970
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザは、指定されている通貨ペアの注文を一括決済させるボタンを表します。
入力引数がありません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13806
