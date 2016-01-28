コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

指定されている通貨ペアの注文を一括決済するEA - MetaTrader 4のためのエキスパート

Gusti Risyadi Noor | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1970
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザは、指定されている通貨ペアの注文を一括決済させるボタンを表します。

入力引数がありません。

指定されている通貨ペアの注文を一括決済するEA

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13806

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

このインディケータは、ロットサイズ、TP対SLの割合、リスクレベル、または未執行注文を表示します。

ウェッジパターン ウェッジパターン

このインディケータは、ウェッジパターンを表示します。

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

ボラティリティに基づいてインディケータStep Channelを作成します。

Daily Break Point Daily Break Point

1時間足での売買戦略1本前のバーが指定されたブレイクポイントを越える場合、EAが新しいバーで動作を始めます。