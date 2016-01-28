無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このボタンを使って、チャート上に直接時間軸を変更できます。また、ズーム値を変更できます。
間違ったチャート上の時間軸変更の問題が修正されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13773
