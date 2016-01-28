チェンジログ:

Ver. 1.03更新:

ツールにいくつかの改良がくわえられました。

1桁の数字の場合うまく機能するようになりました。

EAに1つの改良がくわえられました。注文開始に関するバグが修正されました。

Ver. 1.02更新:

マジックナンバーが追加されました。

ストップロスをオン・オフするボタンが追加されました（Stop Loss On/Off）。

指値注文を出すことに関するバグを修正しましたEAをアップデートしてください）。

このインディケータは、ロットサイズ、TP対SLの割合、リスクレベル、または未執行注文を表示します。

[ B ]ボタンを押して、 Money Manager Graphic Tool を開きます。マウスのカーソルがある場所にSLとTPが発生します。

[ ]ボタンを押して、 を開きます。マウスのカーソルがある場所にSLとTPが発生します。 売り線を開くために、[ S ]ボタンを押します。各自お好みのホットキーを設定できます。

]ボタンを押します。各自お好みのホットキーを設定できます。 売り線と買い線が 価格の変化をフォローするために 、[価格をフォローする]ボタンを押してください。

、[価格をフォローする]ボタンを押してください。 好きなら、 TP の表示を無効にできます。

の表示を無効にできます。 売り線と買い線を自由に動かせます。インディケータは 自動的に更新されるの です。

です。 リスクレベル や ロットサイズ などを 適切なセクションで 設定できます。

や などを 設定できます。 ブローカーの制限が以下で見られます。

ブローカーの制限を達する場合、線が 赤くなります 。

。 ダイアログボックスは自由に移動可能です。必要ならば、この機能を無効にできます。

インストール：

いつものようにインストールします。 Money_Manager_EA上にMoney_Manager_EAを追加します。 注文開始の許容を設定します。 [AutoTrading]を有効にします。

（2）～（4）の操作は[Money Manager Graphic Tool]ボタンを有効にする必要です。





パラメータ:

extern string BuyLine= "B" ; extern string SellLine= "S" ; extern int Risk= 2 ; extern double DefaultSL= 30 ; extern color ColorBuySell= clrGreen ; extern color ColorSL= clrRed ; extern color ColorTP= clrDarkOrange ; extern color ColorTextBox= clrWhite ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 2 ; extern bool Account= true ; extern bool CreateTP= true ; extern bool TransparancyBox= false ; extern color BoxColor= clrBlack ;





上記から見られるように、マウスカーソルが0.61833位置にあるときに、[B]ボタンを押しました。Money_Manager_EA.mq4.がまだダウンロードされないので、注文開始のボタンが表示されません。





ここで、Money_Manager_EA.mq4がダウンロードされましたが、[AutoTrading]が無効です。











よし、[Money Manager Graphic Tool]ボタンが発生しましたが、スマイリーフェイスは笑顔を見せません。Money_Manager_EAの設定で[Allow live trading]を有効にしなければなりません。

それでは、始めましょう。

売り線と買い線をお好みで移動してください。

処理速度を上げるためにTP対SLの割合を促すボタンを使ってください。

ロットサイズの値を変更してみて、その結果がリスクにどう影響するかみましょう。

また、逆にやってみましょう。





Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stopが自動的に指定されます。TPとSLの情報の文字色は、ブローカーの制限を達することを意味します。ロットサイズの情報の文字色は、ブローカーの制限を達することを意味します。





売り線と買い線が価格の変化をフォローするために、[価格をフォローする]ボタンを押してください。買い線価格が動くと自動的に動きます。TPとSLはそれをフォローします。





推奨：