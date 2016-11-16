コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingMFI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
794
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： FX5

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つMFIオシレータ

指標の入力パラメータ：

input uint Length=12; // MFI期間
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
input double BandsDeviation=2.0; // 偏差
input bool MA_Method=true; // BBに平滑化を使用する
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト


図1　FX5_SelfAdjustingMFI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13680

