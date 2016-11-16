無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FX5_SelfAdjustingWPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：FX5
ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つWPRオシレータ
指標の入力パラメータ：
input uint Length=12; // WPR期間 input double BandsDeviation=2.0; // 偏差 input bool MA_Method=true; // BBに平滑化を使用する input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
図1 FX5_SelfAdjustingWPR指標
