コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

多機能トレンドインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

Andery Voronin | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
1257
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、幾つかの通貨ペアのために現在表示中のチャートの時間軸でトレンドの方向を表します。取引には3本のMAの指針を利用します（コンテキストシフトだけ設定します）。

入力パラメータ：

インディケータの設定は以下のようになります。

  • ShiftMA1 — 早いEMAのシフトのパラメータ、
  • ShiftMA2 — 中間EMAのシフトのパラメータ、
  • ShiftMA3 — 遅いEMAのシフトのパラメータ

その他のパラメータを設定することもできます。インディケータの表示角度は設定可能です。

このインディケータは上の行の通貨ペア対左の列の通貨ペアの比率を表します。

チャート内の表示:

多機能トレンドインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13457

ストウェルのローソク足3本のライン ストウェルのローソク足3本のライン

このインディケータはチャートの右端で2つのストウェルパターン（上・下）を作成します。

Random Random

「コイントス投資法」のルールに基づいたエキスパートアドバイザ。

MAVA-XonaX MAVA-XonaX

オープン価格とクローズ価格から作成された移動平均線に基づいたエキスパートアドバイザ

DayATR DayATR

インディケータAverage True Rangeの指針を取引の為に使用します。インディケータの期間が自動的に現在の日付のバーで計算されます。