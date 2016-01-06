多機能トレンドインディケータ

このインディケータは、幾つかの通貨ペアのために現在表示中のチャートの時間軸でトレンドの方向を表します。取引には3本のMAの指針を利用します（コンテキストシフトだけ設定します）。

入力パラメータ：

インディケータの設定は以下のようになります。

ShiftMA1 — 早いEMAのシフトのパラメータ、

ShiftMA2 — 中間EMAのシフトのパラメータ、

ShiftMA3 — 遅いEMAのシフトのパラメータ

その他のパラメータを設定することもできます。インディケータの表示角度は設定可能です。

このインディケータは上の行の通貨ペア対左の列の通貨ペアの比率を表します。

チャート内の表示: