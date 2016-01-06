無料でロボットをダウンロードする方法を見る
多機能トレンドインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、幾つかの通貨ペアのために現在表示中のチャートの時間軸でトレンドの方向を表します。取引には3本のMAの指針を利用します（コンテキストシフトだけ設定します）。
入力パラメータ：
インディケータの設定は以下のようになります。
- ShiftMA1 — 早いEMAのシフトのパラメータ、
- ShiftMA2 — 中間EMAのシフトのパラメータ、
- ShiftMA3 — 遅いEMAのシフトのパラメータ
その他のパラメータを設定することもできます。インディケータの表示角度は設定可能です。
このインディケータは上の行の通貨ペア対左の列の通貨ペアの比率を表します。
チャート内の表示:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13457
