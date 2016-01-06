エキスパートアドバイザ『MAVA-XonaX 』はオープン価格とクローズ価格から作成された移動平均線をベースにしています。

6期間のインディケータМАをユーロドル4時間足のチャートへドラッグ＆ドロップしてみましょう。最初はオープン価格(OPEN)からMAが作成され、次にはクローズ価格(CLOSE)からМАが作成されます。これはシグナルインディケータです。もう2つのインディケータラインがМАの最高値MAX とМАの最高値MINから引かれています。

下降トレンドの場合、ローソクのオープン価格がローソクのクローズ価格より高いです。このように、オープン価格から作成された移動平均線がクローズ価格から作成された移動平均線より以上となります。買い取引参考: CLOSEのMAがOPENのMAを超えるタイミング。売り注文参考:OPENのMAがCLOSEのMAを超えるタイミング。

インディケータMAの指針を完全に利用するために、決済指値として分析されている期間の平均値幅を設定しなければなりません。これはMAXからMINを引いたものと等しいです。決済逆指値売り: 2*(MAX – OPEN)。決済逆指値買い: 2*(CLOSE – MIN).

このエキスパートアドバイザが20.02.2015～16.07.2015までの期間でバックテストされました。

バックテスト結果：



