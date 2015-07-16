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Универсальный индикатор тренда - индикатор для MetaTrader 4
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Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме. Работа индикатора основана на сравнении трех индикаторов МА с различающимся параметром контекстного сдвига.
Входные параметры:
Настройки данного индикатора осуществляются следующим образом:
- ShiftMA1 — параметр сдвига быстрой EMA
- ShiftMA2 — параметр сдвига промежуточной EMA
- ShiftMA3 — параметр сдвига медленной EMA
Кроме того, настраиваются и другие параметры индикатора. Угол отображения индикатора также настраиваемый.
Значения данного индикатора соответствуют отношениям верхнего ряда части валютных пар к боковому, с текущим значением временного периода графика.
Отображение на графике:
Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.Random
Советник Random, работающий по принципу монетки.
Советник основан на скользящих средних, построенных по ценам открытия и закрытия.DayATR
Индикатор Average True Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.