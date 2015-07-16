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Индикаторы

Универсальный индикатор тренда - индикатор для MetaTrader 4

Andery Voronin
Andery Voronin

Andery Voronin

4 (1)
3 продукта 3 кода 11 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
15852
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме. Работа индикатора основана на сравнении трех индикаторов МА с различающимся параметром контекстного сдвига.

Входные параметры:

Настройки данного индикатора осуществляются следующим образом:

  • ShiftMA1 — параметр сдвига быстрой EMA
  • ShiftMA2 — параметр сдвига промежуточной EMA
  • ShiftMA3 — параметр сдвига медленной EMA

Кроме того, настраиваются и другие параметры индикатора. Угол отображения индикатора также настраиваемый.

Значения данного индикатора соответствуют отношениям верхнего ряда части валютных пар к боковому, с текущим значением временного периода графика.

Отображение на графике:

Универсальный индикатор тренда

Линия трех свечей Стоуэлла Линия трех свечей Стоуэлла

Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.

Random Random

Советник Random, работающий по принципу монетки.

MAVA-XonaX MAVA-XonaX

Советник основан на скользящих средних, построенных по ценам открытия и закрытия.

DayATR DayATR

Индикатор Average True Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.