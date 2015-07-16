Универсальный индикатор тренда

Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме. Работа индикатора основана на сравнении трех индикаторов МА с различающимся параметром контекстного сдвига.

Входные параметры:

Настройки данного индикатора осуществляются следующим образом:

ShiftMA1 — параметр сдвига быстрой EMA

ShiftMA2 — параметр сдвига промежуточной EMA

ShiftMA3 — параметр сдвига медленной EMA

Кроме того, настраиваются и другие параметры индикатора. Угол отображения индикатора также настраиваемый.

Значения данного индикатора соответствуют отношениям верхнего ряда части валютных пар к боковому, с текущим значением временного периода графика.

Отображение на графике: