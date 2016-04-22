und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
The universal trend indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1101
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator operiert auf der Basis des Vergleich von 3 MA Indikatoren mit verschiedenen Kontextbezogenen Verschiebungsparametern.
Eingabeparameter:
Die Einstellungen können wie folgt angepasst werden:
- ShiftMA1 — Schnelle EMA Verschiebungsperiode
- ShiftMA2 — Intermediate EMA Verschiebungsperiode
- ShiftMA3 — Langssame EMA Verschiebungsperiode
Die anderen Parameter des Indikators sind ebenso einstellbar. Die Ecke der Indikatoranzeige ist ebenfalls einstellbar.
Die Werte dieses Indikators entsprechen dem Verhältnis der obersten Zeile der Währungspaare zur Seitenspalte, mit dem aktuellen Wert der Chartperiode.
Chartanzeige:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13457
Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere.Tango Line
Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte!
Der Expert Advisor verwendet gleitende Durchschnitte, basierend auf dem öffnenden und dem schließenden Preis.DayATR
Der Average True Range Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.