The universal trend indicator

Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator operiert auf der Basis des Vergleich von 3 MA Indikatoren mit verschiedenen Kontextbezogenen Verschiebungsparametern.

Eingabeparameter:

Die Einstellungen können wie folgt angepasst werden:

ShiftMA1 — Schnelle EMA Verschiebungsperiode

ShiftMA2 — Intermediate EMA Verschiebungsperiode

ShiftMA3 — Langssame EMA Verschiebungsperiode

Die anderen Parameter des Indikators sind ebenso einstellbar. Die Ecke der Indikatoranzeige ist ebenfalls einstellbar.

Die Werte dieses Indikators entsprechen dem Verhältnis der obersten Zeile der Währungspaare zur Seitenspalte, mit dem aktuellen Wert der Chartperiode.

Chartanzeige: