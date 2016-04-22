CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

The universal trend indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Andery Voronin | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
1101
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
syminfo.mq4 (5.37 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator operiert auf der Basis des Vergleich von 3 MA Indikatoren mit verschiedenen Kontextbezogenen Verschiebungsparametern.

Eingabeparameter:

Die Einstellungen können wie folgt angepasst werden:

  • ShiftMA1 — Schnelle EMA Verschiebungsperiode
  • ShiftMA2 — Intermediate EMA Verschiebungsperiode
  • ShiftMA3 — Langssame EMA Verschiebungsperiode

Die anderen Parameter des Indikators sind ebenso einstellbar. Die Ecke der Indikatoranzeige ist ebenfalls einstellbar.

Die Werte dieses Indikators entsprechen dem Verhältnis der obersten Zeile der Währungspaare zur Seitenspalte, mit dem aktuellen Wert der Chartperiode.

Chartanzeige:

The universal trend indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13457

Stowell's Three-Bar Net Line Stowell's Three-Bar Net Line

Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere.

Tango Line Tango Line

Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte!

MAVA-XonaX MAVA-XonaX

Der Expert Advisor verwendet gleitende Durchschnitte, basierend auf dem öffnenden und dem schließenden Preis.

DayATR DayATR

Der Average True Range Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.