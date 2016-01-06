無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ストウェルのローソク足3本のライン - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータはチャートの右端で2つのストウェルパターン（上・下）を作成します。ストウェルによると、価格がインジケータラインを越える場合、 相場が反転するそうです。
ファイルを 2 つともコンパイルしなければなりません。チャートへ2つ目のファイルだけドラッグ&ドロップします(3clinetf.mq4)。
入力パラメータ：
- BreakOnly=false引数は、あらゆる完成パターンが作成されることを意味します（図. 1)。
- BreakOnly=true引数は、もう割られたパターンだけが作成されることを意味します（図. 2)。
複数時間軸のインディケータです。時間軸がTF引数に設定されます (TF=0は、 現在表示中のチャートの時間軸を意味する)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13438
