このインディケータはチャートの右端で2つのストウェルパターン（上・下）を作成します。ストウェルによると、価格がインジケータラインを越える場合、 相場が反転するそうです。

ファイルを 2 つともコンパイルしなければなりません。チャートへ2つ目のファイルだけドラッグ&ドロップします(3clinetf.mq4)。

入力パラメータ：

BreakOnly=false引数は、あらゆる完成パターンが作成されることを意味します（図. 1)。

BreakOnly=true引数は、もう割られたパターンだけが作成されることを意味します（図. 2)。

複数時間軸のインディケータです。時間軸がTF引数に設定されます (TF=0は、 現在表示中のチャートの時間軸を意味する)。