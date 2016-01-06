無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータAverage True Rangeの指針を取引の為に使用します。インディケータの期間が自動的に現在の日付のバーで計算されます。
21の時間軸: M1-D1初起動するときに、時間を設定しなければなりません。
アドバイス：
- デイトレードで使用するおすすめです。
