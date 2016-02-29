Tango Line

最小値のスプレッドのみを表示するヒストグラムです。インジケータの起動時からのローソク足のみが考慮されます。買い注文と売り注文の発注のスクリプト例が含まれます。

BSIは、跳ね返りの強さを表示します。ワイコフ法をベースにしています。