Tango Line

外国為替市場のダイナミックな変化に反転することを示すインジケータです。タンゴのステップと似ています!早いマーケットエントリーを実行させます。
Reversal Navi氏に聞きましたが、彼によると買い線は売り線と同じように使うことができるそうです。このように、インジケータを作成しました。将来、BSIと組み合わせる予定です。
インディケータの表示:
- タンゴライン（ピンク色の線）— 反転バーの次にいくレンジの中央線
- 線 — 高値と安値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13430
