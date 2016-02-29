無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SpreadMIN - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 820
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
最小値のスプレッドのみを表示するヒストグラムです。インジケータの起動時からのローソク足のみが考慮されます。買い注文と売り注文の発注のスクリプト例が含まれます。
このインジケータは、他のスプレッドモニタリングを行うインジケータと似ています。私なら、最小値のスプレッドのみを表示する簡単コードpを作成したかったですね。
買い注文と売り注文の発注のスクリプトも利用可能です。例えば、現在のスプレッドが最小値に等しい場合の注文、又は現在のスプレッドが最小値以下になる場合の注文です。短い時間軸で使用することをおすすめします。時間軸の場合、最小値のスプレッドを長い間待つ可能性が高いです。
お礼の言葉:
推奨：
- スクリプトを起動する前に、インジケータがチャートに配置されている、そして少なくとも2、3本のローソク足で正確に機能することをチェックしてください。
- 現在のスプレッドが最小値と等しいかまたはそれ以下になるときに、このスクリプトをご利用してください。
- 買い注文と売り注文の発注のスクリプト例をご覧ください。
コードは完成ではないでしょうが、改善提案等あれば、よろしくお願いします。以上でありがとうございます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13423
Bounce Strength Indicator
BSIは、跳ね返りの強さを表示します。ワイコフ法をベースにしています。Reversal Navi
インディケータは、反転バーの次にいくエントリーポイントを表示します。
Tango Line
外国為替市場のダイナミックな変化に反転することを示すインジケータです。タンゴのステップと似ています!Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line
BSIは、跳ね返りの強さを表示します。現在トレンドで機能し、インディケータТango Lineの指針を取引の為に使用します。