最小値のスプレッドのみを表示するヒストグラムです。インジケータの起動時からのローソク足のみが考慮されます。買い注文と売り注文の発注のスクリプト例が含まれます。

このインジケータは、他のスプレッドモニタリングを行うインジケータと似ています。私なら、最小値のスプレッドのみを表示する簡単コードpを作成したかったですね。

買い注文と売り注文の発注のスクリプトも利用可能です。例えば、現在のスプレッドが最小値に等しい場合の注文、又は現在のスプレッドが最小値以下になる場合の注文です。短い時間軸で使用することをおすすめします。時間軸の場合、最小値のスプレッドを長い間待つ可能性が高いです。

スクリプトを起動する前に、インジケータがチャートに配置されている、そして少なくとも2、3本のローソク足で正確に機能することをチェックしてください。

現在のスプレッドが最小値と等しいかまたはそれ以下になるときに、このスクリプトをご利用してください。

買い注文と売り注文の発注のスクリプト例をご覧ください。

コードは完成ではないでしょうが、改善提案等あれば、よろしくお願いします。以上でありがとうございます。