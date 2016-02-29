Build 600以降から資金管理のための関数が追加されましたが、インディケータだけで利用可能です。まあ、小さい慈悲のに感謝を。

このいわゆる「トレーナー」(英：Trainer) は、面白いトレード戦略を分析する、または履歴データに基づいてシグナルの分析手法を学ぶために、作成されました。 https://book.mql4.com/en/trading/ordersの相場ルールの上限近似は、初心者に注文のロジック、シグナルの作成方法およびストラテジの選び方を理解させます。

最初は、意思決定のタイミングを判断するツールが必要となりました。買い注文の開始を表す線（青線、Bキー）、売り注文の開始を表す線（ピンク色の線、Sキー）、または注文決算を表す線（緑色、Cキー）は、その為に役立つことです。使いやすさのためにはホットキーを上記のように設定しました。

動作を規定するルール:

ローソク足の終値がBar0の着色されたゾーン（マゼンタ色）にある、そして注文の開始・決済が次のローソク足の始値にあたる場合のみ、注文の開始・決済が可能となります。市場が利食い・損切りレベルに達したら、決済が注文価格で行われます。為替の変動を追いかけて利食い・損切りポイントを変動できます。

勉強を始める前には、右端に近づけながら、着色されたゾーンを矢印キーで移動することができます。履歴の移動は、「F12」又はホットキーを押すことで1歩ずつ順番に行われます。その場合、着色されたゾーン（マゼンタ色）が無動です。

「F12」のお代わりにホットキーの選択: お好みのキーを押すと、「間違いでXXXキーが押されました」というアラート通知が発生して、設定で「右に1歩移動」として指定されます。初期に使用されるのはキーボード上にある「Del」キーです。

起動の方法は通常です。通貨ペアのチャートを開け、時間軸と履歴を選択し、ストラテジを設定してインディケータ「トレーナー」をチャート上にドラッグ&ドロップします。設定変更を行ってから「Р」キー(記録)を使って テンプレートとして保存します(EURUSD.60.tpl)。できたんですね。着色されたゾーンが表示されない場合、マウスの左ボタンを押してください。

マークが付けられた後で、チャートは以下のようになります。:

インディケータの続改善は、未決済ポジションのメインテナンス、トレーダーの間違いの管理、またはExcel表とExcelの利益率グラフとしての結果データの出力を考慮します。

ストラテジの結果が「残高」ウィンドウで表示されます。テスト の後で「Р」キー (記録) を押すことで、この結果を「EURUSD.60 2015.07.06-2015.07.06.xls」 というファイルに保存します。

次に、他のストラテジへ行きましょう。。。

3つの画面の戦略

別の時間軸でマークを付けるために、取引を無効にします (取引をfalse二設定する)。縦線だけ残っています。マーク設定を「Р」キー(記録)を使って「EURUSD.60 2015.07.06-2015.07.06.tpl」というテンプレートとして保存します。別の時間軸でこのテンプレートの呼び出しを使用し、インディケータのセットを変更してストラテジを再バックテストします。それとともに、取引を有効にします（取引をtrueに設定する）。

バックテストを行った後で、結果のファイルを「EURUSD Per Stochastic 5 3 3 Moving Averages EMA55 テスト」というアーカイブフォルダに保存します。これは、最も良いストラテジの選択を簡単にします。再びバックテスト中、テンプレート名や結果のファイル名がマッチする場合、前の結果を保存せずに再記録が実行されます。アーカイブ化をするのが必要です!