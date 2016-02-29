無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1633
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
BSIは、跳ね返りの強さを表示します。現在トレンドで機能し、インディケータТango Lineの指針を取引の為に使用します。
主な概念の変更がありませんが、ちょっと改善して問題を別の観点から見たかったですね。
その前に、評価の為にレンジ幅を使っていました（通常のオシレータのように）。このバージョンは、レンジ幅を使用しません。そのお代わりに中央線からの偏差が使用されます。中央線は、Tango LinеのMAを表します。
double ratio=0; //--- Bar Spread double sp=(high[k]-low[k]); //--- Not DownBar if(!(close[k-1]-sp*0.2>close[k])) { ratio=-1*(low[k]/TangoMaBuffer[k])+2; sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio; } //--- Not UpBar if(!(close[k-1]+sp*0.2<close[k])) { ratio=-1*(high[k]/TangoMaBuffer[k])+2; sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio; }
インディケータの表示:
- 上のヒストグラムは、安値からの跳ね返りを表示します。
- 下のヒストグラムは、高値からの跳ね返りを表示します。
- シグナルライン — プラスとマイナスの差です [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ]。
- 青いブロック — 上昇トレンドの強さ (シグナルラインの平均)です。
- 赤いブロック — 下降トレンドの強さ（シグナルラインの平均）です。
- 遅い線は、シグナルラインの平均を表します（長い期間の場合）。
トレンディング:
設定:
//--- 入力引数 input int InpRangePeriod=20; // レンジの期間 input int InpSlowing=3; // スローイング input int InpAvgPeriod=14; // 平均の期間 input bool InpUsingVolumeWeight=true; // 使用されているTickVolume input double InpReversalNoiseFilter=5; // ノイズフィルタ input color InpSigColor=DarkSlateBlue; // シグナルラインの色 input color InpSlowColor=Navy; // 遅い線の色
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13474
