ポケットに対して
インディケータ

Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line - MetaTrader 4のためのインディケータ

BSIは、跳ね返りの強さを表示します。現在トレンドで機能し、インディケータТango Lineの指針を取引の為に使用します。

主な概念の変更がありませんが、ちょっと改善して問題を別の観点から見たかったですね。

その前に、評価の為にレンジ幅を使っていました（通常のオシレータのように）。このバージョンは、レンジ幅を使用しません。そのお代わりに中央線からの偏差が使用されます。中央線は、Tango LinеのMAを表します。 

double ratio=0;
 //--- Bar Spread
 double sp=(high[k]-low[k]);
 //--- Not DownBar
 if(!(close[k-1]-sp*0.2>close[k]))
   {
    ratio=-1*(low[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio;
   }
 //--- Not UpBar
 if(!(close[k-1]+sp*0.2<close[k]))
   {
    ratio=-1*(high[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio;
   }

インディケータの表示:

  • 上のヒストグラムは、安値からの跳ね返りを表示します。
  • 下のヒストグラムは、高値からの跳ね返りを表示します。
  • シグナルライン — プラスとマイナスの差です [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ]。
  • 青いブロック — 上昇トレンドの強さ (シグナルラインの平均)です。
  • 赤いブロック — 下降トレンドの強さ（シグナルラインの平均）です。
  • 遅い線は、シグナルラインの平均を表します（長い期間の場合）。
チャートウィンドウ - Tango Line (version 1.1)

Bounce Strength Indicator v2.0

トレンディング:

Bounce Strength Indicator v2.0 trend

設定:

//--- 入力引数
input int InpRangePeriod=20;            // レンジの期間
input int InpSlowing=3;                 // スローイング
input int InpAvgPeriod=14;              // 平均の期間
input bool InpUsingVolumeWeight=true;   // 使用されているTickVolume
input double InpReversalNoiseFilter=5;  // ノイズフィルタ
input  color InpSigColor=DarkSlateBlue; // シグナルラインの色
input  color InpSlowColor=Navy;         // 遅い線の色

入力引数

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13474

