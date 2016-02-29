BSIは、跳ね返りの強さを表示します。現在トレンドで機能し、インディケータТango Lineの指針を取引の為に使用します。

主な概念の変更がありませんが、ちょっと改善して問題を別の観点から見たかったですね。

その前に、評価の為にレンジ幅を使っていました（通常のオシレータのように）。このバージョンは、レンジ幅を使用しません。そのお代わりに中央線からの偏差が使用されます。中央線は、Tango LinеのMAを表します。

double ratio= 0 ; double sp=(high[k]-low[k]); if (!(close[k- 1 ]-sp* 0.2 >close[k])) { ratio=- 1 *(low[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio; } if (!(close[k- 1 ]+sp* 0.2 <close[k])) { ratio=- 1 *(high[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio; }

インディケータの表示:

上のヒストグラムは、安値からの跳ね返りを表示します。

下のヒストグラムは、高値からの跳ね返りを表示します。

シグナルライン — プラスとマイナスの差です [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ]。

青いブロック — 上昇トレンドの強さ (シグナルラインの平均)です。

赤いブロック — 下降トレンドの強さ（シグナルラインの平均）です。

遅い線は、シグナルラインの平均を表します（長い期間の場合）。

チャートウィンドウ - Tango Line (version 1.1)

トレンディング:

設定: