tango line

Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte! Es ermöglicht den früheren Einstieg.

Ich schrieb Reversal Navi und entdeckte, dass die Kauflinie auch als Verkaufslinie verwendet werden kann. Also habe ich diesen Indikator erstellt. In Zukunft wird er mit BSIkombiniert werden. Viel Spass!

Anzeige: