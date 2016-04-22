und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Tango Line - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1186
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte! Es ermöglicht den früheren Einstieg.
Ich schrieb Reversal Navi und entdeckte, dass die Kauflinie auch als Verkaufslinie verwendet werden kann. Also habe ich diesen Indikator erstellt. In Zukunft wird er mit BSIkombiniert werden. Viel Spass!
Anzeige:
- tango line (pinke Linie) — Mitte des Bereichs, der nach der Umkehrkerze erstellt wurde;
- band — Hochs und Tiefs in dem Bereich.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13430
Ein Zufalls-EA, der nach dem Prinzip des Münzwurfs arbeitet.SpreadMIN
Der Indikator ist ein Histogramm des niedrigsten/minimalen Spread in einer Kerzendarstellung. Beispielskripts für das Platzieren von BUY und SELL am niedrigsten Spread.
Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere.The universal trend indicator
Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen.