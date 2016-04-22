CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Tango Line - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg
Ansichten:
1186
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte! Es ermöglicht den früheren Einstieg.

Ich schrieb Reversal Navi und entdeckte, dass die Kauflinie auch als Verkaufslinie verwendet werden kann. Also habe ich diesen Indikator erstellt. In Zukunft wird er mit BSIkombiniert werden. Viel Spass!

  • tango line (pinke Linie) — Mitte des Bereichs, der nach der Umkehrkerze erstellt wurde;
  • band — Hochs und Tiefs in dem Bereich.

tango line

