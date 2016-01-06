私たちのファンページに参加してください
トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 1367
ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。
このストラテジーはMetaTrader 4クライアント端末からのMACD指標とCCI指標を使用します。テクニカル指標のパラメータはエキスパートアドバイザで設定されます。エキスパートアドバイザのの設定について、またそれらがテストの結果に与える影響についての詳細はビデオの中で紹介されています。
ビデオ：
ここで出された設定は、英ポンド米ドルの通貨ペアのための設定を表します。ZIPファイル内にSETファイルが2つあります。2015年データに最適化されたパラメータで2015年のテストを実行した結果と汎用パラメータで2015年のテストを実行した結果が含まれています。
2015年データに最適化されたパラメータで2015年のテストを実行した結果：
汎用パラメータで2015年のテストを実行した結果：
2015年6月15日から2015年7月10日までの間でリアル口座で取引を行った結果：
アドバイス：
このトレードストラテジーは聖杯ではないし、損失が発生することもあります。エキスパートアドバイザは未執行注文が1つあり、注文が未執行のまま残されている間に新しいシグナル配信を受けられます。最高の結果はボラティリティの高い通貨ペアで表示されます。これは本格的な自動売買プログラムではないし、ある口座で不正確に取引する可能性もあります。市場のボラティリティが変った後で、レンジ相場が長い場合、損失を破る可能性が高いです。
バージョン:
EAコードの修正の番号：
m0002 — ビデオでご紹介された最初のバージョン;
m00021 — 最新バージョンで、ポジションの開始のためのフィルタはこのバージョンに含まれています。表示されている時間はクライアント端末の時間に合わせますが、それに注意して下さい。画面の左上角に現在の日付や時刻の行または取引が、可能か不可能かの判断行が表示されます。デフォルトでの期間は午前6時～午後20時に設定されます。EAで1日中取引を行うために、午前0時～午後23時の期間を設定して下さい。曜日が記載されていますが、ある日に取引を設定するには"1"をつけ、その日の取引を無効にするには"0"をつけます。デフォルトで全ての曜日の取引が有効にされました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13419
