ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。

このストラテジーはMetaTrader 4クライアント端末からのMACD指標とCCI指標を使用します。テクニカル指標のパラメータはエキスパートアドバイザで設定されます。エキスパートアドバイザのの設定について、またそれらがテストの結果に与える影響についての詳細はビデオの中で紹介されています。

ビデオ：





ここで出された設定は、英ポンド米ドルの通貨ペアのための設定を表します。ZIPファイル内にSETファイルが2つあります。2015年データに最適化されたパラメータで2015年のテストを実行した結果と汎用パラメータで2015年のテストを実行した結果が含まれています。

2015年データに最適化されたパラメータで2015年のテストを実行した結果：

汎用パラメータで2015年のテストを実行した結果：

2015年6月15日から2015年7月10日までの間でリアル口座で取引を行った結果：

変動スプレッドのある通貨ペアのために最適化されたパラメータ設定で決済逆指値をスプレッドの平均値まで上げたほうがいいです。

アドバイス：

このトレードストラテジーは聖杯ではないし、損失が発生することもあります。エキスパートアドバイザは未執行注文が1つあり、注文が未執行のまま残されている間に新しいシグナル配信を受けられます。最高の結果はボラティリティの高い通貨ペアで表示されます。これは本格的な自動売買プログラムではないし、ある口座で不正確に取引する可能性もあります。市場のボラティリティが変った後で、レンジ相場が長い場合、損失を破る可能性が高いです。

