コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

バーが閉じるまでの残された時間 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Andrey Gostev | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
1159
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。

パラメータは１つだけで、スペース区切りの時間軸のリストです。すべての時間軸は分単位で表示されます。空リストは1つだけの現在の時間軸が入るものを表します。時間軸をランダムに設定できます。つまり、3分足や6時間足など、どんな設定でも可能です。

ウィンドウを移動させるため、青い時計の画像を移動して下さい。赤い時計は自動的に同期化されます。インディケータのフォントサイズを変更するために、青い時計のフォントサイズを設定します。

休みの日でも機能していますが、利益がありません。為替レートによらず計算するためにソースコードにタイマーが使用されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13413

Rate Of Change (ROC) Rate Of Change (ROC)

このインディケータは、指定された通貨ペアと期間で、レートの変化率をパーセンテージで表します。

Ultra Oscillator Ultra Oscillator

インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。

トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ

ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。

Random Random

「コイントス投資法」のルールに基づいたエキスパートアドバイザ。