無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
バーが閉じるまでの残された時間 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1159
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。
パラメータは１つだけで、スペース区切りの時間軸のリストです。すべての時間軸は分単位で表示されます。空リストは1つだけの現在の時間軸が入るものを表します。時間軸をランダムに設定できます。つまり、3分足や6時間足など、どんな設定でも可能です。
ウィンドウを移動させるため、青い時計の画像を移動して下さい。赤い時計は自動的に同期化されます。インディケータのフォントサイズを変更するために、青い時計のフォントサイズを設定します。
休みの日でも機能していますが、利益がありません。為替レートによらず計算するためにソースコードにタイマーが使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13413
Rate Of Change (ROC)
このインディケータは、指定された通貨ペアと期間で、レートの変化率をパーセンテージで表します。Ultra Oscillator
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。
トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ
ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。Random
「コイントス投資法」のルールに基づいたエキスパートアドバイザ。