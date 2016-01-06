このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。

パラメータは１つだけで、スペース区切りの時間軸のリストです。すべての時間軸は分単位で表示されます。空リストは1つだけの現在の時間軸が入るものを表します。時間軸をランダムに設定できます。つまり、3分足や6時間足など、どんな設定でも可能です。

ウィンドウを移動させるため、青い時計の画像を移動して下さい。赤い時計は自動的に同期化されます。インディケータのフォントサイズを変更するために、青い時計のフォントサイズを設定します。

休みの日でも機能していますが、利益がありません。為替レートによらず計算するためにソースコードにタイマーが使用されます。