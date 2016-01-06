無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Calc Profit Loss on LinePrice - MetaTrader 4のためのエキスパート
発行者:
Mikhail Maloyarov
ビュー:
1249
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：
イーゴリ・キム(aka KimIV)のソースコードにに基づいたものです。みんなの願いを乗せて、ソースコードを改善しました。
このエキスパートアドバイザは、すべての未執行注文のために指定された価格値で利益と損失を計算します。トレーダーがパラメータ名として"LP"を使用して水平線を設定することで、利益（損失）の計算が行われます。
水平線が作成され、この名前が"LP"に改名されます。水平線を移動するたびに、利益（損失）の再計算が行われます。
マジックナンバーが設定されている場合、マジックナンバーを使用する注文のみが考慮されます。MagicNumberが-1に等しい場合、未執行注文がすべてが考慮されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13330
