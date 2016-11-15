コードベースセクション
ColorZerolagMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
このモメンタムオシレータバリアントはモメンタム指標に基づいて計算されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各モメンタムの総指標値での重みを表します。


図1　ColorZerolagMomentum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13309

