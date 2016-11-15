無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ
このモメンタムオシレータバリアントはモメンタム指標に基づいて計算されます。
すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。
FactorN入力変数は、1からNの各モメンタムの総指標値での重みを表します。
図1 ColorZerolagMomentum指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13309
