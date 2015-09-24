代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorZerolagMomentum - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1050
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此为动量振荡器的变种, 计算基于五条动量振荡器指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量表示全部动量指标数据中的 N 个数值的权重单位。

图例.1. ColorZerolagMomentum 指标

图例.1. ColorZerolagMomentum 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13309

MomentumCloud_HTF MomentumCloud_HTF

指标 MomentumCloud 在输入参数中有时间帧选项。

LotLine LotLine

此脚本显示移动持仓至期望价位所需的交易量手数。

CGOscillator_HTF CGOscillator_HTF

指标 CGOscillator 在输入参数中有时间帧选项。

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

指标 ColorDM_361 在输入参数中有时间帧选项。