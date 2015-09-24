请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagMomentum - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1050
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此为动量振荡器的变种, 计算基于五条动量振荡器指标。
所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！
FactorN 输入变量表示全部动量指标数据中的 N 个数值的权重单位。
图例.1. ColorZerolagMomentum 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13309
MomentumCloud_HTF
指标 MomentumCloud 在输入参数中有时间帧选项。LotLine
此脚本显示移动持仓至期望价位所需的交易量手数。
CGOscillator_HTF
指标 CGOscillator 在输入参数中有时间帧选项。ColorDM_361_HTF
指标 ColorDM_361 在输入参数中有时间帧选项。