此为动量振荡器的变种, 计算基于五条动量振荡器指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量表示全部动量指标数据中的 N 个数值的权重单位。

图例.1. ColorZerolagMomentum 指标