このインディケータは、デフォルトにチャート上に現在時間軸の2本のMAに対し9つの値、MA値差分、または2本の差分を表示します。正および負のオフセットの値、または10進数で丸めた値の表示が可能です。ただし、現在バーの値は表示不可能です。

隣のバーの始値、高値、安値 や終値など4本値が表示できます。そして、その値の差分が表示できます。

MetaTrader5のためのコードベースには同じようなインディケータがあります。



MA値とMA値差分の表示に使用される色が自動的に変わります。色の設定は次の値が前の値より大きいか小さいか等しくなることによります。MAの2本の差分の表示に使用される色は変更不可能です。新しいバーが発生する、または入力パラメータや時間軸を変更するたびに再計算が行われます。

X軸に表示される値の9つが多いか少ないと思うなら、セルの数を変えるために、以下のコードラインにあるデフォルト値の[9]を変更しなければなりません。

#define ARRAY_SIZE_X 9

インディケータには少し秘密があります。インディケータ表の表示が不必要になれば、表の下にある「 _ 」ボタンを押すことで、これを最小化できます。

注意:何番目のバーでMA値が表示されるかの番号を、表の上で見られます。最初に計算されるバーの番号の値としてゼロ以外の正の数を設定できます。



現在バーの各ティックのデータが私にとって不必要なので、上記のゼロのための例外を追加しました。ただし、各ティックのデータ表示をお探しの方に、ソースコードの内部構造を自分で変えることおすすめします。



ここに書かれたソースコードは計算リソースの消費量が非常に少ないです。様々な形でチェックが行われないし、各ティックのためにMA値やMA値差分も計算されないのです。



このような現在バーの値の表示の制限はインディケータ表における値だけに反応します。それで必要があれば、価格が指定された値を越える場合のみ通知が執行されることを条件として、ソースコードに必要なライン（アラートなどの通知の為）を追加できます。表における新しい値が前の値より大きいか小さいというアラートなどの通知オプションは言うまでもありません。また、必要ならば、MA値差分を計算するコードをお好みに書き直してください。



表のセルにマウスポインターを当てると、あらゆるMAのパラメータをツールチップで簡単に見られます。

注意： クライアント端末では「Show object descriptions」オプションが有効にされている場合のみツールチップは表示可能です。



МА値のお代わりに、МА値から正および負のオフセットの値の表示をお好みに設定できます。

10進数で丸めたMA値が必要であれば、何数行まで10進数で丸めたいのか数を Decimal digits 入力パラメータとして競ってして下さい。



入力パラメータとして競ってして下さい。 その他、入力パラメータではインディケータラインの表示を無効にすることができます。

注意：インディケータラインの色はコードライン[Shift (bar for first value):]により最初に計算されるバーの値の方向によって違います。インディケータラインでは表におけるMA値のバーにもう1本バー追加されます（ わかりやすさのために）。



その上、入力パラメータでは、X方向のオフセット／Y方向のオフセット値、表のセル幅、フォントのサイズ、フォントの色などは設定可能です。そして、インディケータ表を前景に表示することを設定できます（デフォルトにバックである）。

2015年8月5日のアップデートのバージョン1.81：

コードをちょっと書き直しました。インディケータの機能を変わったことはありません。MetaTrader5のための同じようなインディケータにもっと似ているようにしたのです（計算リソースの消費量を減らすために）。

2015年9月25日のアップデートのバージョン1.86:

ソースコードで 移動平均線の期間の最高値は500本から3000本に変わりました。この最高値がランダムに設定されるので、これを自分で変更することが可能です。関数の本体で定義されています：

bool CheckInput( int period, string text)