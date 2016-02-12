Por padrão, esse indicador mostra nove valores de duas médias móveis diferentes (МА) para o período atual, uma diferença entre os valores de МА sequenciais anteriores e a diferença entre as MAs em pontos. Você pode configurar a exibição dos dados com compensações positivas ou negativas e/ou arredondados para dígitos decimais, se necessário. Exibindo os valores para a barra zero (atual) não é suportado.

Pode ser usado simplesmente para exibir a marcas das barras de Abertura e/ou Máxima, e/ou Mínima, e/ou Fechamento e os deltas entre eles (incluindo, por exemplo, aqueles para a exibição dos tamanhos das velas/barras da máxima a mínima).

Há o mesmo indicador na base de código para o MetaTrader 5.



Para os valores das marcas da МА (ou barras) e deltas entre os valores adjacentes subsequentes, as cores da tabela do indicador mudam automaticamente. Diferentes cores se aplicam a mudança do valor para maior, menor e/ou igual. A mudança de cor dos valores de delta entre as duas médias móveis (barras ou deslocamentos) em si não é fornecido. O cálculo e a modificação dos valores ocorrem quando uma nova barra/barras aparece, quando os parâmetros do indicador mudam, quando existe uma mudança no período de tempo ou no símbolo do gráfico que o indicador está anexado.

Se nove valores em cada linha da tabela pelo eixo X é demais ou muito baixo, então, para alterar o número de células e, portanto, a quantidade de dados calculados e exibidos, você precisa mudar o número 9 para um número positivo >= 2 nesta linha de código:

#define ARRAY_SIZE_X 9

Informações adicionais:

A tabela do indicador tem um "segredo": se ela, temporariamente, não necessário ao gráfico, ela pode ser escondida, clicando na barra horizontal sob o título de cabeçalho.

Nota: O cabeçalho da tabela mostra o número de barras, para qual o indicador exibe os valores da MA. Nos parâmetros do indicador, você pode mudar o número de barras iniciais para qualquer valor positivo diferente de zero.



A razão para não incluir a barra zero é que não é necessário a apresentação contínua de alteração dos dados para a barra atual (zero). Entretanto, se for necessário exibir a mudança de dados (resultados) de cada tick para a barra atual em formação, será necessário implementar uma estrutura de código ligeiramente diferente.



O código anexado aqui consome recursos computacionais moderados, também à custa de várias verificações de condição de verificação e de limites especificados no código, e ele não calcula e recalcula os valores de MA e de deltas em cada tick.



Na verdade, a limitação de barras atuais (zero) só se aplica aos valores na tabela. Então se você pode, se necessário, adicionar linhas ao código, por exemplo, para implementar notificações (alertas, etc) acionando quando o preço atual rompe através de certos valores da tabela, anteriormente definido como variáveis globais separadas. Você também pode acionar as notificações quando certos "novos" valores da tabela são inferiores/superiores ou iguais a certos valores "velhos". Além disso, você pode substituir a MA existente ou os cálculos da marcação da barra por outros cálculos desejados.



Você pode visualizar os parâmetros de cada Média Móvel (definido nos parâmetros de entrada ou na permanência por padrão) a qualquer momento ao passar o cursor sobre as células da tabela.

Nota: As dicas da ferramenta com os valores dos parâmetros serão exibidos apenas se a opção "Exibir descrições de objetos" é habilitada nas propriedades do gráfico.



Em vez dos valores de МА, você pode configurar a exibição de dados com compensações positivas ou negativas exigidas nos pontos de cada Média Móvel ou das barras.

Nota: Para fazer a exibição do indicador Open e/ou High e/ou Low e/ou Close das barras adjacentes e as diferenças entre elas, em vez de cálculos da MA, você precisa definir os seguintes valores de MA nos parâmetros de entrada:

Period Moving Averages ... = 1 ;

MA method ...= MODE_SMA;

Apply to... = PRICE_OPEN ou PRICE_HIGH, ou PRICE_LOW, ou PRICE_CLOSE . Com este conjunto de parâmetros, o indicador irá calcular os valores diretamente pela marcação da barra, sem chamar a função iMA.

Se você precisar arredondar os valores de MA para um certo dígito decimal, defina o valor necessário (número de dígitos decimais) nos parâmetro de entrada Decimal digitais .



. Você também pode desativar a exibição das linhas indicadoras nos parâmetros de entrada.

Nota: As linhas coloridas dependem da direção dos primeiros valores da barra calculada, que está definido na linha: "Shift (barra para o primeiro valor): ". As linhas indicadoras são plotadas uma barra mais profundamente no gráfico do que o número de valores de МА na tabela (isto permite ver qual marca que a última barra é comparada na tabela).



Nos parâmetros de entrada, além das definições de MA, você também pode alterar a distância da tabela pelos eixos X e Y, o tamanho das células da tabela, tamanho da fonte, cores, e trazer a tabela para frente (por padrão, a tabela é processada em segundo plano , para evitar obscurecimento das barras).

Versão 1.81 de 05/08/2015:

Ajustes no código, que não aumentaram ou reduziram as capacidades do indicador. Conduzido para aumentar a semelhança com o código do mesmo indicador para o MetaTrader 5 (também para aumentar a correção do código e a frugalidade de sua operação).

Versão 1.86 de 25/09/2015:

A limitação do valor máximo do período das médias móveis é aumentada no código de 500 para 3000 barras. Como esta limitação é definida pelo usuário, você pode alterar esse valor para outro número inteiro positivo, se necessário. Ele está situado no corpo da função:

bool CheckInput( int period, string text)