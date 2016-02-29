コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

取引履歴をCSVへ変換 - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
分析の為に通貨ペアの取引履歴をCSVに変換することができます。

入力パラメータ：

  • InputFileName — ファイル名の変換
  • InputDirectoryName — ディレクトリ名の変換
  • InputHistoryStartDateTime — 入力データの分析
  • InputHistoryEndDateTime — 出力データの分析
  • 以下の注文のタイプが分析されます。：
    • OpBuy — 買い注文
    • OpBuyLimit — 買い指値注文
    • OpBuyStop — 買い逆指値注文
    • OpSell — 売り注文
    • OpSellLimit — 売り指値注文
    • OpSellStop — 売り逆指値注文
  • チャート上に「Export CSV」ボタンを押してください
  • ディレクトリ: File -> Open Data Folder -> MQL4\Files

EURUSDProHistory

