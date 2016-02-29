無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
取引履歴をCSVへ変換 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1310
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
分析の為に通貨ペアの取引履歴をCSVに変換することができます。
入力パラメータ：
- InputFileName — ファイル名の変換
- InputDirectoryName — ディレクトリ名の変換
- InputHistoryStartDateTime — 入力データの分析
- InputHistoryEndDateTime — 出力データの分析
- 以下の注文のタイプが分析されます。：
- OpBuy — 買い注文
- OpBuyLimit — 買い指値注文
- OpBuyStop — 買い逆指値注文
- OpSell — 売り注文
- OpSellLimit — 売り指値注文
- OpSellStop — 売り逆指値注文
- チャート上に「Export CSV」ボタンを押してください
- ディレクトリ: File -> Open Data Folder -> MQL4\Files
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13257
Fibo For Yesterday and Last Week
黄金分割探索をベースにした昨日または先週の相場の分析ツールです。Daily Balance Sheet
財務バランスを求めるためのインジケータです。
Guppy (Long and Short)
このインディケータは、異なる6つの時間軸の指数移動平均の2つのグループを組み合わせて、短期トレンドと長期トレンドを判断させます。Log4mql
Log4mqlとは、ファイルまたはコンソールで柔軟なロギングのためのMQL4ライブラリです。Lod4j Javaの改善バージョンです。