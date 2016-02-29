無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Daily Balance Sheet - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
財務バランスを求めるためのインジケータです。さらに、ブローカーからの払い戻し（英：rebate）を評価する為に週間取引ボリュームまたは月間取引ボリュームを計算する必要もありません。全く努力せずに、チャートからこれらのボリュームが見えます。
Daily Balance Sheet インジケータは、MetaTrader４用のBalance Sheetインジケータの追加です。
土曜日は黄色で表示されます。この表から次の要約情報が見られます。取引ボリューム、利益、損失および累積です。
入力パラメータ：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13212
