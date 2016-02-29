財務バランスを求めるためのインジケータです。さらに、ブローカーからの払い戻し（英：rebate）を評価する為に週間取引ボリュームまたは月間取引ボリュームを計算する必要もありません。全く努力せずに、チャートからこれらのボリュームが見えます。

Daily Balance Sheet インジケータは、MetaTrader４用のBalance Sheetインジケータの追加です。

土曜日は黄色で表示されます。この表から次の要約情報が見られます。取引ボリューム、利益、損失および累積です。

入力パラメータ：