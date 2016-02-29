コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

Log4mql - MetaTrader 4のためのライブラリ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL4\Include\
Log4mqlとは、ファイルまたはコンソールで柔軟なロギングのためのMQL4ライブラリです。Lod4j Javaの改善バージョンです。

ドキュメント (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql

使用法:

CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");

又は (よりよく使うため)

CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance();
logger.error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");
logger.info(__FILE__, __LINE__, "Calcumation done");
logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("The result of %s is %d", string1, value1));

貴方のEA/インジケータ/スクリプトのソースコードの終りに以下のものを追加してください。:

 CLog4mql::release();

又は

logger.release();

ディレクトリ:

log4mql.confとlog4mql.logファイルのディレクトリ：

  • 通常モード: <mt4datadir>/MQL4/Files/
  • テストモード: <mt4datadir>/tester/files/

Log levels:

お好みでログレベルを設定できます。システムは、各ファイル又は各グローバル変数ごとに指定されたconfigファイルを読んで構成処理を行います。

  • TRACE
  • DEBUG
  • INFO
  • WARN
  • ERROR
  • CRIT

Log4mql

