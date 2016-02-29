無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Log4mql - MetaTrader 4のためのライブラリ
Log4mqlとは、ファイルまたはコンソールで柔軟なロギングのためのMQL4ライブラリです。Lod4j Javaの改善バージョンです。
ドキュメント (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql
使用法:
CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");
又は (よりよく使うため)
CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance(); logger.error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen"); logger.info(__FILE__, __LINE__, "Calcumation done"); logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("The result of %s is %d", string1, value1));
貴方のEA/インジケータ/スクリプトのソースコードの終りに以下のものを追加してください。:
CLog4mql::release();
又は
logger.release();
ディレクトリ:
log4mql.confとlog4mql.logファイルのディレクトリ：
- 通常モード: <mt4datadir>/MQL4/Files/
- テストモード: <mt4datadir>/tester/files/
Log levels:
お好みでログレベルを設定できます。システムは、各ファイル又は各グローバル変数ごとに指定されたconfigファイルを読んで構成処理を行います。
- TRACE
- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- CRIT
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13382
