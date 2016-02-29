Log4mqlとは、ファイルまたはコンソールで柔軟なロギングのためのMQL4ライブラリです。Lod4j Javaの改善バージョンです。

ドキュメント (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql

使用法:

CLog4mql::getInstance().error( __FILE__ , __LINE__ , "Something unexpected happen" );

又は (よりよく使うため)

CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance(); logger.error( __FILE__ , __LINE__ , "Something unexpected happen" ); logger.info( __FILE__ , __LINE__ , "Calcumation done" ); logger.debug( __FILE__ , __LINE__ , StringFormat ( "The result of %s is %d" , string1, value1));

貴方のEA/インジケータ/スクリプトのソースコードの終りに以下のものを追加してください。:

CLog4mql::release();

又は

logger.release();

ディレクトリ:

log4mql.confとlog4mql.logファイルのディレクトリ：

通常モード: <mt4datadir>/MQL4/Files/

テストモード: <mt4datadir>/tester/files/

Log levels:

お好みでログレベルを設定できます。システムは、各ファイル又は各グローバル変数ごとに指定されたconfigファイルを読んで構成処理を行います。