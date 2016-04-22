CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trade History Export to CSV - Indikator für den MetaTrader 4

Xuefei Xiong | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1718
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Export-CSV-Datei um die Handelsgeschichte für ein Symbol zu analysieren.

Eingabeparameter:

  • InputFileName — Dateiname Export
  • InputDirectoryName — Verzeichnis Export
  • InputHistoryStartDateTime — Startdatum analyse
  • InputHistoryEndDateTime — Enddatum Analyse
  • Analysetyp Handel:
    • OpBuy — Buy
    • OpBuyLimit — BuyLimit
    • OpBuyStop — BuyStop
    • OpSell — Sell
    • OpSellLimit — SellLimit
    • OpSellStop — SellStop

Anleitung:

  • Drücken Sie "Export-CSV" auf dem Hauptchart.
  • Verzeichnis: Datei -> Öffne Datenverzeichnis -> MQL4\Files

EURUSDProHistory

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13257

Fibo For Yesterday and Last Week Fibo For Yesterday and Last Week

Verwendung der goldenen Schnitt Analyse des Marktes für den vorherigen Tag und der letzten Woche.

Super Trend Super Trend

Der "Super Trend" Indikator bestimmt nicht nur die Trendrichtung, sondern hilft auch Elliott-Wellen zu erkennen.

Regression Сhannel Regression Сhannel

Ein Kanalindikator um lineare Regressionskanäle darzustellen.

TEMA_Custom TEMA_Custom

Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt mit anpassbaren Parametern.