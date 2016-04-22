Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trade History Export to CSV - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1718
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Export-CSV-Datei um die Handelsgeschichte für ein Symbol zu analysieren.
Eingabeparameter:
- InputFileName — Dateiname Export
- InputDirectoryName — Verzeichnis Export
- InputHistoryStartDateTime — Startdatum analyse
- InputHistoryEndDateTime — Enddatum Analyse
- Analysetyp Handel:
- OpBuy — Buy
- OpBuyLimit — BuyLimit
- OpBuyStop — BuyStop
- OpSell — Sell
- OpSellLimit — SellLimit
- OpSellStop — SellStop
Anleitung:
- Drücken Sie "Export-CSV" auf dem Hauptchart.
- Verzeichnis: Datei -> Öffne Datenverzeichnis -> MQL4\Files
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13257
