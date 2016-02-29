私たちのファンページに参加してください
Guppy (Long and Short) - MetaTrader 4のためのインディケータ
Daryl Guppy氏によって開発されました。このインディケータは、3・5・8・10・12・15期間のEMAで構成されます。これらは、デイトレーダーによる短期トレンドの強さと方向を判断させます。これらのEMAのグループは、ハイローラーによる長期トレンドの強さと方向を判断するEMAのグループと組み合わされます。このグループは30、35、40、45、50、60 期間のEMAで構成されます。このインディケータはデイトレード向けのテクニカル分析ために開発されましたが、設定を変更せずに15分足や1時間足等どんな時間軸でも使用できます。
このインディケータを使用して、移動平均タイプ、期間および価格タイプ（高値、安値、始値、終値、代表値、加重終値など）を変更できます。別の時間軸で取引したい場合、またはインディケータをトレンド変更を感じるようにしたい場合、お好みで上記の設定を変更できます。
EMAのグループの2つともデイトレーダーと長期投資家の違いを評価するために使用できます。これは、デイトレーダーと長期投資家の対策の内容理解を助けます。また、現在トレンドまたはトレンド反転に対する情報に基づいた決定をさせます。
詳細はこちらをご覧ください。:
- http://www.incrediblecharts.com/indicators/multiple_moving_averages.php
- http://www.guppytraders.com/gup329.shtml
2つのEMAのグループが平行になり同時に決済される場合、2つのグループ（デイトレーダーと長期投資家）はお互いが賛成ということです。これは、高速トレンドとなる可能性が高いと予想します。「Market Wizards」という本によると、これは過去の状態に似ているそうです。その時に、不変の価格のことからウォール街の満員の会場が静かになった、またその後で発生した価格ジャンプが人を多幸感にしました。
私はプログラマではないのでご注意ください。ただ、個人的なお好みでインディケータを作成しましたし、さらにシェアします。
このインディケータの2番目のバージョンでは、file45氏によるおすすめからMAの移動する機能を追加しました。
