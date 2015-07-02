代码库部分
Trade History Export to CSV - MetaTrader 4脚本

Xuefei Xiong | Chinese English Русский Deutsch 日本語
统计分析当前商品历史订单，并导出CSV文档。

输入参数:

  • InputFileName 导出文件名
  • InputDirectoryName 导出目录名
  • InputHistoryStartDateTime 历史数据开始日期
  • InputHistoryEndDateTime 历史数据结束日期
  • 是否分析订单类别
    • OpBuy — Buy
    • OpBuyLimit — Buy Limit
    • OpBuyStop — Buy Stop
    • OpSell — Sell
    • OpSellLimit — Sell Limit
    • OpSellStop — Sell Stop

使用说明:

  • 通过主图CSV按钮一键分析导出
  • 文件目录：文件-->文件数据目录-->MQL4/MQL5-->files下

EURUSDProHistory

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13257

