统计分析当前商品历史订单，并导出CSV文档。
输入参数:
- InputFileName 导出文件名
- InputDirectoryName 导出目录名
- InputHistoryStartDateTime 历史数据开始日期
- InputHistoryEndDateTime 历史数据结束日期
- 是否分析订单类别
- OpBuy — Buy
- OpBuyLimit — Buy Limit
- OpBuyStop — Buy Stop
- OpSell — Sell
- OpSellLimit — Sell Limit
- OpSellStop — Sell Stop
使用说明:
- 通过主图CSV按钮一键分析导出
- 文件目录：文件-->文件数据目录-->MQL4/MQL5-->files下
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13257
