Fibo For Yesterday and Last Week - MetaTrader 4のためのインディケータ

黄金分割探索をベースにした昨日または先週の相場の分析ツールです。

この内容は、昨日または先週の始まりと終わりを求めることに存します。相場の週間が日曜日17.00 ESTに始まり、金曜日17.00まで続きます。

入力パラメータ：
  • startWeekDayOfWeek — 週間の初日：東部なら、1であり、西部の場合は7となる
  • minTimeFrames — 最小値の時間軸
  • maxTimeFrames — 最大値の時間軸

色の設定:

  • TimeRangeColor — 時間レンジの線
  • PriceRangeColor — 価格レンジの線
  • PriceMarkColor — 価格のマーク
  • GoldenSectionColor — 黄金分割線

2015年6月26日更新:

  • 入力パラメータ：
    • showFibo — 「黄金分割」の表示
    • init_YesterdayFibo、init_LastWeekFibo — インジケータの初期化が終了した。初期化処理を1回しか行わない。データが見つからなかった場合、黄金分割の比例配分を増やすのと同じようにターゲットオブジェクトを取り替えることができる。
  • オブジェクトコメントの関数が追加されました。 (OBJPROP_TEXT).

  • 豪ドル/米ドル・プロ・30分足の為のYesterdayFibo：

    • 豪ドル米ドル・プロ/30分足/2015年6月18日 13:09 UTC/GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd/MetaTrader４/リアル口座

  • 豪ドル/米ドル・プロ・4時間足の為のLastWeekFibo:

    豪ドル米ドル・プロ/4時間足/2015年6月18日 13:10 UTC/GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd/MetaTrader４/リアル口座

MetaQuotes Ltdによって中国語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/zh/code/13256

