黄金分割探索をベースにした昨日または先週の相場の分析ツールです。

この内容は、昨日または先週の始まりと終わりを求めることに存します。相場の週間が日曜日17.00 ESTに始まり、金曜日17.00まで続きます。

startWeekDayOfWeek — 週間の初日：東部なら、1であり、西部の場合は7となる

minTimeFrames — 最小値の時間軸

maxTimeFrames — 最大値の時間軸

色の設定:

TimeRangeColor — 時間レンジの線

PriceRangeColor — 価格レンジの線

PriceMarkColor — 価格のマーク

GoldenSectionColor — 黄金分割線

2015年6月26日更新:

入力パラメータ： showFibo — 「黄金分割」の表示 init_YesterdayFibo、init_LastWeekFibo — インジケータの初期化が終了した。初期化処理を1回しか行わない。データが見つからなかった場合、黄金分割の比例配分を増やすのと同じようにターゲットオブジェクトを取り替えることができる。

オブジェクトコメントの関数が追加されました。 (OBJPROP_TEXT).