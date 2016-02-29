無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fibo For Yesterday and Last Week - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2821
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
黄金分割探索をベースにした昨日または先週の相場の分析ツールです。
この内容は、昨日または先週の始まりと終わりを求めることに存します。相場の週間が日曜日17.00 ESTに始まり、金曜日17.00まで続きます。入力パラメータ：
- startWeekDayOfWeek — 週間の初日：東部なら、1であり、西部の場合は7となる
- minTimeFrames — 最小値の時間軸
- maxTimeFrames — 最大値の時間軸
色の設定:
- TimeRangeColor — 時間レンジの線
- PriceRangeColor — 価格レンジの線
- PriceMarkColor — 価格のマーク
- GoldenSectionColor — 黄金分割線
2015年6月26日更新:
- 入力パラメータ：
- showFibo — 「黄金分割」の表示
- init_YesterdayFibo、init_LastWeekFibo — インジケータの初期化が終了した。初期化処理を1回しか行わない。データが見つからなかった場合、黄金分割の比例配分を増やすのと同じようにターゲットオブジェクトを取り替えることができる。
- オブジェクトコメントの関数が追加されました。 (OBJPROP_TEXT).
豪ドル/米ドル・プロ・30分足の為のYesterdayFibo：
豪ドル/米ドル・プロ・4時間足の為のLastWeekFibo:
MetaQuotes Ltdによって中国語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/zh/code/13256
