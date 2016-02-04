CodeBaseРазделы
Индикаторы

Экспорт торговой истории в CSV - индикатор для MetaTrader 4

Экспортирует торговую историю по символу в CSV-файл для ее последующего анализа.

Входные параметры:

  • InputFileName — экспорт имени файла
  • InputDirectoryName — экспорт названия каталога
  • InputHistoryStartDateTime — анализ входных данных
  • InputHistoryEndDateTime — анализ данных на выходе
  • Анализируются следующие виды торговых ордеров:
    • OpBuy — Buy
    • OpBuyLimit — Buy Limit
    • OpBuyStop — Buy Stop
    • OpSell — Sell
    • OpSellLimit — Sell Limit
    • OpSellStop — Sell Stop

Инструкции:

  • Нажмите кнопку "Export CSV" на основном графике.
  • Каталог: File -> Open Data Folder -> MQL4\Files

EURUSDProHistory

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13257

