Экспорт торговой истории в CSV - индикатор для MetaTrader 4
Экспортирует торговую историю по символу в CSV-файл для ее последующего анализа.
Входные параметры:
- InputFileName — экспорт имени файла
- InputDirectoryName — экспорт названия каталога
- InputHistoryStartDateTime — анализ входных данных
- InputHistoryEndDateTime — анализ данных на выходе
- Анализируются следующие виды торговых ордеров:
- OpBuy — Buy
- OpBuyLimit — Buy Limit
- OpBuyStop — Buy Stop
- OpSell — Sell
- OpSellLimit — Sell Limit
- OpSellStop — Sell Stop
Инструкции:
- Нажмите кнопку "Export CSV" на основном графике.
- Каталог: File -> Open Data Folder -> MQL4\Files
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13257
