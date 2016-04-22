und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fibo For Yesterday and Last Week - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1126
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Verwendung der goldenen Schnitt Analyse des Marktes für den vorherigen Tag und der letzten Woche.
Der Kern ist die Berechnung der Start- und Endzeiten von Gestern oder der letzten Woche. In der Woche der Markt beginnt um 17:00 EST (USA EAST UTC -5) am Sonntag, den Markt weiterhin bis Freitag 17:00 Uhr.Eingabeparameter:
- startWeekDayOfWeek — ersten Tag der Woche, 1 Ost, 7 für West
- minTimeFrames — minimaler Zeitrahmen
- maxTimeFrames — maximaler Zeitrahmen
Farbeinstellungen:
- TimeRangeColor — Farbe der Zeitleiste
- PriceRangeColor — Farbe des Preisbereiches
- PriceMarkColor — Farbe der Preismarkierung
- GoldenSectionColor — Farbe der goldenen Schnittlinie
Update 2015.06.26:
- Eingabeparameter:
- showFibo — zeigt den goldenen Schnitt
- init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — Initialisierung des Indikators abgeschlossen. Limit Index wird nur einmal initialisiert, wenn sich das Datum nicht geändert hat, ist es einfach das Zielobjekt zu ändern. z.B. eine Erhöhung des Anteils des modifizierten goldenen Verhältnisses.
- Beschreibung(OBJPROP_TEXT) für ein Objekt.
YesterdayFibo auf AUDUSDPro M30:
LastWeekFibo auf AUDUSDPro H4:
Übersetzt aus dem Chinesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/zh/code/13256
