CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fibo For Yesterday and Last Week - Indikator für den MetaTrader 4

Xuefei Xiong | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1126
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Verwendung der goldenen Schnitt Analyse des Marktes für den vorherigen Tag und der letzten Woche.

Der Kern ist die Berechnung der Start- und Endzeiten von Gestern oder der letzten Woche. In der Woche der Markt beginnt um 17:00 EST (USA EAST UTC -5) am Sonntag, den Markt weiterhin bis Freitag 17:00 Uhr.

Eingabeparameter:
  • startWeekDayOfWeek — ersten Tag der Woche, 1 Ost, 7 für West
  • minTimeFrames — minimaler Zeitrahmen
  • maxTimeFrames — maximaler Zeitrahmen

Farbeinstellungen:

  • TimeRangeColor — Farbe der Zeitleiste
  • PriceRangeColor — Farbe des Preisbereiches
  • PriceMarkColor — Farbe der Preismarkierung
  • GoldenSectionColor — Farbe der goldenen Schnittlinie

Update 2015.06.26:

  • Eingabeparameter:
    • showFibo — zeigt den goldenen Schnitt
    • init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — Initialisierung des Indikators abgeschlossen. Limit Index wird nur einmal initialisiert, wenn sich das Datum nicht geändert hat, ist es einfach das Zielobjekt zu ändern. z.B. eine Erhöhung des Anteils des modifizierten goldenen Verhältnisses.
  • Beschreibung(OBJPROP_TEXT) für ein Objekt.

  • YesterdayFibo auf AUDUSDPro M30:

    • Chart AUDUSDpro, M30, 2015.06.18 13:09 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

  • LastWeekFibo auf AUDUSDPro H4:

    Chart AUDUSDpro, H4, 2015.06.18 13:10 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

Übersetzt aus dem Chinesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/zh/code/13256

Super Trend Super Trend

Der "Super Trend" Indikator bestimmt nicht nur die Trendrichtung, sondern hilft auch Elliott-Wellen zu erkennen.

Equity Chart Equity Chart

Der Indikator zeigt Kapital und - Kontostandsdiagramme an.

Trade History Export to CSV Trade History Export to CSV

Export-CSV-Datei um die Handelsgeschichte für ein Symbol zu analysieren.

Regression Сhannel Regression Сhannel

Ein Kanalindikator um lineare Regressionskanäle darzustellen.