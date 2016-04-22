Verwendung der goldenen Schnitt Analyse des Marktes für den vorherigen Tag und der letzten Woche.

Der Kern ist die Berechnung der Start- und Endzeiten von Gestern oder der letzten Woche. In der Woche der Markt beginnt um 17:00 EST (USA EAST UTC -5) am Sonntag, den Markt weiterhin bis Freitag 17:00 Uhr.

startWeekDayOfWeek — ersten Tag der Woche, 1 Ost, 7 für West

minTimeFrames — minimaler Zeitrahmen

maxTimeFrames — maximaler Zeitrahmen

Farbeinstellungen:

TimeRangeColor — Farbe der Zeitleiste

PriceRangeColor — Farbe des Preisbereiches

PriceMarkColor — Farbe der Preismarkierung

GoldenSectionColor — Farbe der goldenen Schnittlinie

Update 2015.06.26:

Eingabeparameter: showFibo — zeigt den goldenen Schnitt init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — Initialisierung des Indikators abgeschlossen. Limit Index wird nur einmal initialisiert, wenn sich das Datum nicht geändert hat, ist es einfach das Zielobjekt zu ändern. z.B. eine Erhöhung des Anteils des modifizierten goldenen Verhältnisses.

Beschreibung(OBJPROP_TEXT) für ein Objekt.