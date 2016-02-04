Ставь лайки и следи за новостями
Fibo For Yesterday and Last Week - индикатор для MetaTrader 4
- 6162
Анализ рынка за вчерашний день и за прошедшую неделю с использованием метода золотого сечения.
Суть состоит в расчете времени начала и окончания вчерашнего дня или прошедшей недели. Неделя на рынке начинается в воскресенье, в 17.00 EST, торговля продолжается до 17.00 пятницы.Входные параметры:
- startWeekDayOfWeek — первый день недели, 1 для Востока, 7 для Запада.
- minTimeFrames — минимальный таймфрейм
- maxTimeFrames — максимальный таймфрейм
Настройки цвета:
- TimeRangeColor — линия временного диапазона
- PriceRangeColor — линия ценового диапазона
- PriceMarkColor — пометка значения цены
- GoldenSectionColor — линия "золотого сечения"
Обновление 2015.06.26:
- Входные параметры:
- showFibo — показать "золотое сечение"
- init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — инициализация индикатора завершена Для индикатора есть предел — только однократное инициирование. Если данные не найдены, целевой объект легко можно заменить, равно как и увеличить пропорциональные доли в "золотом сечении".
- Добавлена информация для объектов (OBJPROP_TEXT).
YesterdayFibo on AUDUSDPro M30:
LastWeekFibo on AUDUSDPro H4:
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/13256
