Анализ рынка за вчерашний день и за прошедшую неделю с использованием метода золотого сечения.

Суть состоит в расчете времени начала и окончания вчерашнего дня или прошедшей недели. Неделя на рынке начинается в воскресенье, в 17.00 EST, торговля продолжается до 17.00 пятницы.

startWeekDayOfWeek — первый день недели, 1 для Востока, 7 для Запада.

minTimeFrames — минимальный таймфрейм

maxTimeFrames — максимальный таймфрейм

Настройки цвета:

TimeRangeColor — линия временного диапазона

PriceRangeColor — линия ценового диапазона

PriceMarkColor — пометка значения цены

GoldenSectionColor — линия "золотого сечения"

Обновление 2015.06.26:

Входные параметры: showFibo — показать "золотое сечение" init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — инициализация индикатора завершена Для индикатора есть предел — только однократное инициирование. Если данные не найдены, целевой объект легко можно заменить, равно как и увеличить пропорциональные доли в "золотом сечении".

Добавлена информация для объектов (OBJPROP_TEXT).