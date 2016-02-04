CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fibo For Yesterday and Last Week - индикатор для MetaTrader 4

Xuefei Xiong | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6162
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Анализ рынка за вчерашний день и за прошедшую неделю с использованием метода золотого сечения.

Суть состоит в расчете времени начала и окончания вчерашнего дня или прошедшей недели. Неделя на рынке начинается в воскресенье, в 17.00 EST, торговля продолжается до 17.00 пятницы.

Входные параметры:
  • startWeekDayOfWeek — первый день недели, 1 для Востока, 7 для Запада.
  • minTimeFrames — минимальный таймфрейм
  • maxTimeFrames — максимальный таймфрейм

Настройки цвета:

  • TimeRangeColor — линия временного диапазона
  • PriceRangeColor — линия ценового диапазона
  • PriceMarkColor — пометка значения цены
  • GoldenSectionColor — линия "золотого сечения"

Обновление 2015.06.26:

  • Входные параметры:
    • showFibo — показать "золотое сечение"
    • init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo — инициализация индикатора завершена Для индикатора есть предел — только однократное инициирование. Если данные не найдены, целевой объект легко можно заменить, равно как и увеличить пропорциональные доли в "золотом сечении".
  • Добавлена информация для объектов (OBJPROP_TEXT).

  • YesterdayFibo on AUDUSDPro M30:

    • Chart AUDUSDpro, M30, 2015.06.18 13:09 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

  • LastWeekFibo on AUDUSDPro H4:

    Chart AUDUSDpro, H4, 2015.06.18 13:10 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/13256

