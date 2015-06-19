请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Fibo For Yesterday and Last Week - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 15307
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一款运用黄金分割分析市场昨天和上周情况的指标
核心是计算昨天或上周的开始和结束时间
市场一周开始于(美国东部时间 UTC -5)星期天的17:00，并延续(美国东部时间 UTC-5)星期五的17：00关盘行情参数设置:
- startWeekDayOfWeek 一周开始的星期数，东半球星期一(1)，西半球 星期天（7）使用时注意修改
- minTimeFrames 最小时间周期
- maxTimeFrames 最小时间周期
颜色参数:
- TimeRangeColor 时间周期线
- PriceRangeColor 价格区间线
- PriceMarkColor 价格标记
- GoldenSectionColor 黄金分割线
版本更新 2015-06-26:
-
参数设置
- showFibo 显示黄金分割
- init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo 指标初始化完成
限制指标仅初始化一次，如果日期没有改变，方便使用者更改指标对象，如增加修改黄金比例级别
- 为对象添加描述信息
指标运用:
-
YesterDay Fibo在AUDUSDPro M30中昨天行情分析
-
LastWeek Fibo在AUDUSDPro H4中上周行情分析
MACD
MACD indicator.i_Sadukey_V1.mq4
价格的数字化过滤器.
仓位计算器
这是一款帮你计算下单持仓比例的计算器。Trade History Export to CSV
统计分析当前商品历史订单，并导出CSV文档。