Fibo For Yesterday and Last Week - MetaTrader 4脚本

这是一款运用黄金分割分析市场昨天和上周情况的指标

核心是计算昨天或上周的开始和结束时间

市场一周开始于(美国东部时间 UTC -5)星期天的17:00，并延续(美国东部时间 UTC-5)星期五的17：00关盘行情

参数设置:
  • startWeekDayOfWeek 一周开始的星期数，东半球星期一(1)，西半球 星期天（7）使用时注意修改
  • minTimeFrames 最小时间周期
  • maxTimeFrames 最小时间周期

颜色参数:

  • TimeRangeColor 时间周期线
  • PriceRangeColor 价格区间线
  • PriceMarkColor 价格标记
  • GoldenSectionColor 黄金分割线

版本更新 2015-06-26:

  • 参数设置
    • showFibo 显示黄金分割
    • init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo 指标初始化完成

      限制指标仅初始化一次，如果日期没有改变，方便使用者更改指标对象，如增加修改黄金比例级别

  • 为对象添加描述信息

指标运用:

  • YesterDay Fibo在AUDUSDPro M30中昨天行情分析

    Chart AUDUSDpro, M30, 2015.06.18 13:09 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

  • LastWeek Fibo在AUDUSDPro H4中上周行情分析

    Chart AUDUSDpro, H4, 2015.06.18 13:10 UTC, GAIN Capital - FOREX.com UK Ltd., MetaTrader 4, Real

