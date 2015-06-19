这是一款运用黄金分割分析市场昨天和上周情况的指标

核心是计算昨天或上周的开始和结束时间

市场一周开始于(美国东部时间 UTC -5)星期天的17:00，并延续(美国东部时间 UTC-5)星期五的17：00关盘行情

startWeekDayOfWeek 一周开始的星期数，东半球星期一(1)，西半球 星期天（7）使用时注意修改

minTimeFrames 最小时间周期

maxTimeFrames 最小时间周期

颜色参数:

TimeRangeColor 时间周期线

PriceRangeColor 价格区间线

PriceMarkColor 价格标记

GoldenSectionColor 黄金分割线

版本更新 2015-06-26:

参数设置 showFibo 显示黄金分割 init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo 指标初始化完成 限制指标仅初始化一次，如果日期没有改变，方便使用者更改指标对象，如增加修改黄金比例级别

为对象添加描述信息

指标运用: