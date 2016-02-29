無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LacusTstopandBE - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 2672
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
手動取引のためのエキスパートアドバイザです。エキスパートアドバイザは、あらゆるタイプの注文（買い注文、売り注文、買い指値注文、売り指値注文、買い逆指値注文、売り逆指値注文など）のために利食いと損切りを発注します。このEAには、損益分岐点とトレーリングストップの機能が含まれます。4-5桁の引用符で正確に動作します。
入力パラメータ：
- Stoploss: pipsで表された損切り
- Takeprofit: pipsで表された利食い
- trailingstart: オープン価格からの距離。trailingstartが0ならば、価格が私たちにとって有利になると、トレール注文が執行される
- trailingstop: pipsで表された現在値からの距離
- breakevengain: x pipsを越える場合の損益分岐点へ移動
- breakeven: 利益で指定されたpips数
例:
買い注文を開始します。次のティックでは、EAが適当な利食いと損切りの値を指定します（SLは40で、TPは200となる）。価格が私たちにとって25 pipsの有利になります。breakevengain: 損益分岐点が右方向に10 pipsで移動します。価格が高くなります。ポジションが30 pips以上になる場合、価格の上昇とともに損切りレベルも高くなります。トレーリングストップは現在値から20pips刻みです。
コメントや御感想をよろしくお願いします。EAに関する良い提案があればよろしくお願いします。
Ver. 3.1更新に追加された新機能:
- Percentofbalance — 利益が預金のхパーセントを達成する場合、全ての未執行注文を一括で決済します。
- ProfitAmount — 利益が12ユーロなど指定された値を達成する場合、全ての未執行注文を一括で決済する有利な注文だけでなく、全ての注文が決済されます。
- Orderprofit — 現在通貨ペアの注文の利益が4ユーロなど指定された値を達成する場合、その注文を決済します。
- Stealth mode — Stealth modeがtrueならば、EAが利食い、損切り、損益分岐点、トレーリングストップを計算し、これらを管理します。価格が利食いまたは損切りを達成する場合、注文が自動的に決済されます。このモードでは、EAの値がブローカーに送信されません。
誰かデモ口座でこのEAをバックテストして頂ければ幸いです。自分時間が足りないから自分はできません。Stealthモードをバックテストするのは一番大切だと思います。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13181
PrimeLevelsBlack
このインディケータは、連続するパターンとして6本までの線をチャートの主なレベルに付けます。Linear Momentum
値動きの物理的な計算の簡単モデルです。
Daily Balance Sheet
財務バランスを求めるためのインジケータです。Fibo For Yesterday and Last Week
黄金分割探索をベースにした昨日または先週の相場の分析ツールです。