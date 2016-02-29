手動取引のためのエキスパートアドバイザです。エキスパートアドバイザは、あらゆるタイプの注文（買い注文、売り注文、買い指値注文、売り指値注文、買い逆指値注文、売り逆指値注文など）のために利食いと損切りを発注します。このEAには、損益分岐点とトレーリングストップの機能が含まれます。4-5桁の引用符で正確に動作します。

入力パラメータ：

Stoploss: pipsで表された損切り

Takeprofit: pipsで表された利食い

trailingstart: オープン価格からの距離。trailingstartが0ならば、価格が私たちにとって有利になると、トレール注文が執行される

trailingstop: pipsで表された現在値からの距離

breakevengain: x pipsを越える場合の損益分岐点へ移動

breakeven: 利益で指定されたpips数









例:

買い注文を開始します。次のティックでは、EAが適当な利食いと損切りの値を指定します（SLは40で、TPは200となる）。価格が私たちにとって25 pipsの有利になります。breakevengain: 損益分岐点が右方向に10 pipsで移動します。価格が高くなります。ポジションが30 pips以上になる場合、価格の上昇とともに損切りレベルも高くなります。トレーリングストップは現在値から20pips刻みです。

コメントや御感想をよろしくお願いします。EAに関する良い提案があればよろしくお願いします。

Ver. 3.1更新に追加された新機能:

Percentofbalance — 利益が預金のхパーセントを達成する場合、全ての未執行注文を一括で決済します。

ProfitAmount — 利益が12ユーロなど指定された値を達成する場合、全ての未執行注文を一括で決済する有利な注文だけでなく、全ての注文が決済されます。

Orderprofit — 現在通貨ペアの注文の利益が4ユーロなど指定された値を達成する場合、その注文を決済します。

Stealth mode — Stealth modeがtrueならば、EAが利食い、損切り、損益分岐点、トレーリングストップを計算し、これらを管理します。価格が利食いまたは損切りを達成する場合、注文が自動的に決済されます。このモードでは、EAの値がブローカーに送信されません。

誰かデモ口座でこのEAをバックテストして頂ければ幸いです。自分時間が足りないから自分はできません。Stealthモードをバックテストするのは一番大切だと思います。