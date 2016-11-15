私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_ColorZerolagTriXOSMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 640
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_ColorZerolagTriXOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagTriXOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに移動平均線の方向の変化があった場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagTriXOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の約定の例
H4での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13221
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagTriXOSMA指標ColorZerolagTriXOSMA
平滑化されたColorZerolagTriX指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagTriXOSMA指標。Aggressiveness_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Aggressiveness指標