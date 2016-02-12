無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Divergence Petr - MetaTrader 4のためのインディケータ
発行者:
Aleh Sasonka
- ビュー:
- 3761
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
取引のために発散を使用します。
30つの発散を求めるためのオシレーターから選択可能です。
インジケータの指針:
- 点として表示される極値（赤点は最大値を示し、黄色点は最小値を示す）
- 極値に挟まれた線分による発散
- 極値点を通る半直線で表示されるサポート/レジスタンスレベル
- 半直線で表示されるチャネル
1番目の行のOsc引数としてオシレーター番号を指定することで、必要なオシレーターを選択できます。初期値は29（RSI）。
オシレーターの選択:
- Accelerator
- Accumulation/Distribution
- Average Directional Movement Index
- Average True Range
- Awesome oscillator
- Bears Power
- Bulls Power
- Commodity Channel Index
- DeMarker
- Force Index
- Momentum
- Money Flow Index
- Moving Averages Convergence/Divergence
- Moving Average of Oscillator
- On Balance Volume
- Relative Vigor Index
- Standard Deviation
- Stochastic Oscillator
- Volume
- Close
- Open
- High
- Low
- (H+L)/2
- (H+L+C)/3
- (H+L+C+C)/4
- (O+C+H+L)/4
- (O+C)/2
- Relative Strength Index
- Larry Williams' Percent Range
- ... Relative Strength Index
入力引数:
- Osc=29 — オシレーター番号
- TH=true — 下降発散
- TL=true — 上昇発散
- trend=true — サポート/レジスタンスレベル
- convergen=true — 収斂
- Complect=1 — チャート上のインジケータのインデックス番号
- BackSteph=0 — バックステップの数（h）
- BackStepl=0 — バックステップの数（l）
- BackStep=0 — バックステップの数
- qSteps=1 — 表示されるステップの数（3以下）
- LevDPl=5 — デマーク・ピボットポイント（2 = 中央バーが2本の左のバーを下回るか上回る）
- LevDPr=1 — デマーク・ピボットポイント（2 = 中央バーが2本の左のバーを下回るか上回る）
- period=8 — iADX、iATR、iBearsPower、iBullsPower、iCCI、iDeMarker、iForce、iMomentum、iMFI、iRVI、iStdDev、iRSI、iRSI、iWPRの為の期間
- ma_method=0 — iStochastic、iStdDev、iForceの平均方式
- ma_shift=0 — iStdDevのMAシフト
- applied_price=4 — iRSI、iRSI、iStdDev、iOBV、iOsMA、iMACD、iMomentum、iForce、iCCIiBullsPower、iBearsPower、iADXの為の価格タイプ
- mode=0 — iStochastic、iRVI、iMACD、iADXのラインインデックス
- fast_ema_period=12 — iOsMA、iMACDの早いMAの期間
- slow_ema_period=26 — iOsMA、iMACDの遅いMAの期間
- signal_period=9 — iOsMA、iMACDのシグナルラインの期間
- Kperiod=13 — iStochasticのKラインの期間
- Dperiod=5 — iStochasticのDラインの期間
- slowing=3 — iStochasticの減速
- price_field=0 — iStochasticの価格タイプ
- showBars=1000 — showBars が0ならば、インジケータが全チャートには表示される
- Trend_Down=true — レジスタンスライン
- Trend_Up=true — サポートライン
- TrendLine=true — サポート/レジスタンスライン
- HandyColour=true;
- Highline=Red — チャネルHLの色
- Lowline=DeepSkyBlue — チャネルLLの色
- ChannelLine=false — トレンドラインと平行したチャネル
- Trend=0 — UpTrendLinesの場合のみTrendが1に等しく、DownTrendLinesの場合のみTrendが-1に等しく、 全てのTrendLines なら、Trendは0 に等しい
- Channel=false — チャネル
- Regression=true — trueならば、線形回帰チャネルとなり、falseならば、標準偏差チャネルとなる
- RayH=true — チャネルHighの半直線
- RayL=true — チャネルLowの半直線
- ChannelH=Red — チャネルHighの色
- ChannelL=DeepSkyBlue — チャネルLowの色
- STD_widthH=1.0 — CHANNEL Highオブジェクトの偏差値の設定
- STD_widthL=1.0 — CHANNEL Lowオブジェクトの偏差値の設定
- comment=false — コメント出力
- code=159 — 極値を示すためのWingdingsの文字コード
- BuyStop=false — BuyStopレベル
- SellLimit=false — SellLimitレベル
- SellStop=false — SellStopレベル
- BuyLimit=false — BuyLimitレベル
例:
アドバイス：
- Colorsタブでオシレーターの色と極値点の色を設定できます。
- チャート上にインジケータを1つ以上挿入すると、Complect引数を変更します。
