ポケットに対して
インディケータ

Divergence Petr - MetaTrader 4のためのインディケータ

Petr | Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Aleh Sasonka
ビュー:
3761
評価:
(94)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

取引のために発散を使用します。

30つの発散を求めるためのオシレーターから選択可能です。

インジケータの指針:

  • 点として表示される極値（赤点は最大値を示し、黄色点は最小値を示す）
  • 極値に挟まれた線分による発散
  • 極値点を通る半直線で表示されるサポート/レジスタンスレベル
  • 半直線で表示されるチャネル

1番目の行のOsc引数としてオシレーター番号を指定することで、必要なオシレーターを選択できます。初期値は29（RSI）。

オシレーターの選択:

  1. Accelerator
  2. Accumulation/Distribution
  3. Average Directional Movement Index
  4. Average True Range
  5. Awesome oscillator
  6. Bears Power
  7. Bulls Power
  8. Commodity Channel Index
  9. DeMarker
  10. Force Index
  11. Momentum
  12. Money Flow Index
  13. Moving Averages Convergence/Divergence
  14. Moving Average of Oscillator
  15. On Balance Volume
  16. Relative Vigor Index
  17. Standard Deviation
  18. Stochastic Oscillator
  19. Volume
  20. Close
  21. Open
  22. High
  23. Low
  24. (H+L)/2
  25. (H+L+C)/3
  26. (H+L+C+C)/4
  27. (O+C+H+L)/4
  28. (O+C)/2
  29. Relative Strength Index
  30. Larry Williams' Percent Range
  31. ... Relative Strength Index

入力引数:

  • Osc=29 — オシレーター番号
  • TH=true — 下降発散
  • TL=true — 上昇発散
  • trend=true — サポート/レジスタンスレベル
  • convergen=true — 収斂
  • Complect=1 — チャート上のインジケータのインデックス番号
  • BackSteph=0 — バックステップの数（h）
  • BackStepl=0 — バックステップの数（l）
  • BackStep=0 — バックステップの数
  • qSteps=1 — 表示されるステップの数（3以下）
  • LevDPl=5 — デマーク・ピボットポイント（2 = 中央バーが2本の左のバーを下回るか上回る）
  • LevDPr=1 — デマーク・ピボットポイント（2 = 中央バーが2本の左のバーを下回るか上回る）
  • period=8 — iADX、iATR、iBearsPower、iBullsPower、iCCI、iDeMarker、iForce、iMomentum、iMFI、iRVI、iStdDev、iRSI、iRSI、iWPRの為の期間
  • ma_method=0 — iStochastic、iStdDev、iForceの平均方式
  • ma_shift=0 — iStdDevのMAシフト
  • applied_price=4 — iRSI、iRSI、iStdDev、iOBV、iOsMA、iMACD、iMomentum、iForce、iCCIiBullsPower、iBearsPower、iADXの為の価格タイプ
  • mode=0 — iStochastic、iRVI、iMACD、iADXのラインインデックス
  • fast_ema_period=12 — iOsMA、iMACDの早いMAの期間
  • slow_ema_period=26 — iOsMA、iMACDの遅いMAの期間
  • signal_period=9 — iOsMA、iMACDのシグナルラインの期間
  • Kperiod=13 — iStochasticのKラインの期間
  • Dperiod=5 — iStochasticのDラインの期間
  • slowing=3 — iStochasticの減速
  • price_field=0 — iStochasticの価格タイプ
  • showBars=1000 — showBars が0ならば、インジケータが全チャートには表示される
  • Trend_Down=true — レジスタンスライン
  • Trend_Up=true — サポートライン
  • TrendLine=true — サポート/レジスタンスライン
  • HandyColour=true;
  • Highline=Red — チャネルHLの色
  • Lowline=DeepSkyBlue — チャネルLLの色
  • ChannelLine=false — トレンドラインと平行したチャネル
  • Trend=0 — UpTrendLinesの場合のみTrendが1に等しく、DownTrendLinesの場合のみTrendが-1に等しく、 全てのTrendLines なら、Trendは0 に等しい
  • Channel=false — チャネル
  • Regression=true — trueならば、線形回帰チャネルとなり、falseならば、標準偏差チャネルとなる
  • RayH=true — チャネルHighの半直線
  • RayL=true — チャネルLowの半直線
  • ChannelH=Red — チャネルHighの色
  • ChannelL=DeepSkyBlue — チャネルLowの色
  • STD_widthH=1.0 — CHANNEL Highオブジェクトの偏差値の設定
  • STD_widthL=1.0 — CHANNEL Lowオブジェクトの偏差値の設定
  • comment=false — コメント出力
  • code=159 — 極値を示すためのWingdingsの文字コード
  • BuyStop=false — BuyStopレベル
  • SellLimit=false — SellLimitレベル
  • SellStop=false — SellStopレベル
  • BuyLimit=false — BuyLimitレベル

例:





アドバイス：

  • Colorsタブでオシレーターの色と極値点の色を設定できます。
  • チャート上にインジケータを1つ以上挿入すると、Complect引数を変更します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13172

