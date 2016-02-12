無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Binario - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 893
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザBinarioは、1つの期間における高値や安値などの指数移動平均をベースにしたいます。このエキスパートアドバイザは、買いと売りのシグナルを使用せずに、ただ買いポジションと売りポジションを交互に開始し、移動平均線によって計算式のパラメータを変更します。ポジションを決済するために、決済逆指値または リアルタイム注文速報を使用します。ポジションが決済されたときに、すぐに逆方向のポジションが開始されます。
アドバイス：
- このEAは、変化する決済指値と決済逆指値を使用していますが、勝ちトレードの平均利益は1750であり、負けトレードの平均損失は250です。
- ポンド/ドルの日足チャート上に、このEAは年に4回ポジションを開始します。
- ECNと互換です。そのために、ECN_Mode引数をTrue に設定する必要があります。さもなければ、ポジションを開始する場合OrderSend Error 130というエラー通知が出ます。それは、ECNブローカーによって取引を行って、ポジション開始で決済指値と決済逆指値を設定できないからです。その場合、まず最初に、決済指値レベルと決済逆指値レベルを使用せずにポジションを開始します、次に決済指値と決済逆指値を設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13161
Pinbar Detector
ピンバーを検出してみるインディケータです。Aroon Up and Down
インディケータAroon Up and Downは、ローカルな天井と底を表示します。
Divergence Petr
30つのオシレーターをベースにした発散インジケータです。WRB
このインディケータは、値幅が広いバー（Wide Range Bars）、または値幅が広いロウソク足（Wide Range Bodies）を表示します。